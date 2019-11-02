الصحة: لم نرصد أي حالات مصابة بالتيفويد بمدارس القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نفى الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، رصد أي حالات مصابة بالتيفويد بين تلاميذ المدارس، خاصة ما تردد عن وجود حالة اشتباه إصابة بمرض التيفويد بمدرسة فيوتشر بالقاهرة الجديدة.

وأوضح "مجاهد" في تصريحات لمصراوي، السبت، أنه فور ورود بلاغ يفيد بتداول معلومات عبر جروب "الواتس آب " الخاص بأولياء أمور طلبة المدرسة بالاشتباه بإصابة أحد التلاميذ، وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتشكيل فريق من قطاع الطب الوقائي لتقصي الواقعة والوقوف على حقيقة الأمر، حيث توجه الفريق بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة ومنطقة القاهرة الطبية إلي المدرسة وتبين عدم صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من وجود حالات تيفود بالمدرسة.

من جانبه، أشار الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه تبين من التقصى ومراجعة بيانات المعمل بالطفل المشتبه إصابته أنه لا ينطبق عليه تعريف الحالة، مؤكدًا أن نتائج المعمل الخاصة بالحالة لم تؤكد الإصابة.

وتابع "عيد" لمصراوي، أنه لم يتم رصد أية حالة مؤكدة معمليًا، كما أنه تم التحدث مع مدير المدرسة ومتابعة نسبة الغياب والذي أفاد بعدم وجود أى حالات اشتباه بالإصابة بالمدرسة، ما يؤكد أنها مجرد شائعات، كما تم التواصل مع والد الطفل والذى أفاد أن حالة نجله جيدة ومستقرة ولا تظهر عليه أي أعراض.

ولفت إلى أنه تم مناظرة المدرسة وتبين أن الاشتراطات الصحية بها جيدة، كما تم طمأنة الأهالي وعمل التثقيف الصحي اللازم.

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من جانبها، قالت نانسي، والدة إحدى الطالبات، إن نجلتها مشتبه بها كونها حاملة للمرض، ولكنهم سيلجأون لإجراء تحليل مزرعة للتأكد من وجود إصابة بالتيفود أم لا.

وأوضحت نانسي، لمصراوي: "إحنا عندنا مشكلة في النظافة داخل المدرسة، وعاملين شكوى في الإدارة التعليمية وإدارة الطب الوقائي بخصوص هذا الأمر"، مشيرة إلى وجود أنباء حول انتشار المرض في عدد من المدارس الأخرى بالمنطقة.

وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه لا يوجد أي حالات إصابة بمرض التيفود في مدارس القاهرة إلا حالة واحدة فقط.

وأضاف عطية، لمصراوي: "حالة واحدة فقط والطالبة في البيت ومجتش المدرسة ودي الحالة الوحيدة في مدرسة مستقبل 9".

وأشار مدير تعليم القاهرة، إلى متابعة الطب الوقائي للحالة: "الطب الوقائي نزل ومسح المدرسة وأجرى تعقيم للمياه ولم نرصد أي شئ جديد، هذه الطالبة هي الحالة الوحيدة التي ظهرت إصابتها".