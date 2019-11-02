بالأسماء.. الإنتاج الحربي تعلن موعد ومكان اختبارات وظيفة "call center"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، موعد اختبار المقبولين لوظيفة "call center" وعددهم 1725، خلال أيام 5 و6 و7 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 9 صباحًا في قطاع التدريب بالسلام.

وسيكون الاختبار في الموعد المبيّن على النحو التالي:

- الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 من عدد (1 إلى 600).

- الأربعاء 6 نوفمبر 2019 من عدد (601 إلى 1200).

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- الخميس 7 نوفمبر 2019 من عدد (1201 إلى 1725).

وذلك طبقًا لكشوف الأسماء المرفقة بالإعلان.

على أن يتم الإعلان عن موعد المقابلة الشخصية للمجتازين للاختبارات، عقب انتهاء التصحيح، واعتماد النتيجة عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة الإنتاج الحربي.

يذكر أن عنوان قطاع التدريب هو النهضة، أول طريق السلام، في محافظة القاهرة.