مصر | مطلوب في ٤١ قضية ..مصرع زعيم عصابة في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطلوب في ٤١ قضية ..مصرع زعيم عصابة في تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مصرعه في تبادل لإطلاق النيران مع قطاع الأمن العام ، بقيادة اللواء علاء الدين سليم ،بمحافظة أسوان، وبحوزته أسلحة نارية وذخائر وكميات من المواد المخدرة.

أكدت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، باختباء أحد العناصر الإجرامية الخطرة (مقيم بدائرة المركز، مسجل شقى خطر "سرقات عامة"، سبق اتهامه في 41 قضية "سلاح، سرقة بالإكراه، مخدرات، حريق عمد، مشاجرة"، مطلوب التنفيذ عليه في 7 أحكام "جناية"، حكم "جنحة") والذى يتزعم مجموعة من العناصر الإجرامية، والمشهور عنه الاتجار فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، متخذين من منطقة عرب كيما بدائرة مركز شرطة كوم امبو، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمكان اختباء المذكور، بمأمورية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزى، ولدى استشعار العناصر الإجرامية وصول القوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن إصابة أحدهم (عاطل، مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه في 8 قضايا "ضرب، تبديد، خيانة أمانة"، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "ضرب" بالحبس لمدة 6 شهور) وتوفي أثناء نقله إلى المستشفي لإسعافه.

كما تم ضبط (بندقية آلية، 6 خزينة لذات العيار، بندقية، خزينة لذات العيار، قنبلة يدوية، 2 بندقية خرطوش، 3 فرد خرطوش محلى الصنع، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، 80 كيلو لمخدر البانجو، 4 كيلو لمخدر الحشيش، 1،600 كيلو من مخدر الأفيون، 280 قرص ترامادول، سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية"، دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود لضبط باقى العناصر الهاربة.