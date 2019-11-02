مصر | لادعائه بسرقة سيارته.. بلاغ للنائب العام يطالب بإحالة جمال عيد للمحاكمة العاجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لادعائه بسرقة سيارته.. بلاغ للنائب العام يطالب بإحالة جمال عيد للمحاكمة العاجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المحامى باسم بخيت، رئيس الحملة المصرية الوطنية لمكافحة الإرهاب، ببلاغ للنائب العام ضد جمال عيد لادعائه عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" سرقة سيارته.

وتضمن البلاغ الذي حمل رقم ٤٣٩٨٠ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام والمرفق فيه فيديو لجمال عيد تضمن مداخلته الهاتفية لبرنامج بتوقيت مصر والذي يذاع من خلال التلفزيون العربي المعروف عدائه للدولة المصرية بأن ادعي علي حسابه الشخصي فيس بوك دون أن ينظر إلي أي إجراء قانوني بشان الواقعة واكتفي فقط بالتصريح بذلك لوسائل إعلام معادية للدولة المصرية.

وأضاف البلاغ في الوقت الذي يقدم فيه رجال الداخلية أرواحهم للدفاع عن الوطن والمواطن ونشر الأمن والآمان وبدلا من أن يقوم بتقديم الدعم المعنوي لهؤلاء الأبطال الذين يسطرون أروع البطولات في التضحية والفداء ويقدمون التضحيات في سبيل تحقيق الأمن بالبلاد.

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فقد قدم المبلغ ضده باهانة وزارة الداخلية ونشر أخبار كاذبة والتشهير بأحد أهم الأجهزة الأمنية بالدولة مستخدما عبارات كاذبة يسعي من خلالها للفوضى والبلبلة وإثارة وتأليب الرأي العام الداخلي ضد مصر وتشويه مؤسسات الدولة.

كما تضمن البلاغ "أن المبلغ ضده لم يكف لسانه عن تلك الأكاذيب التى أطلقها ضد الدولة، فالقضاء أيضا لم يسلم من تصريحاته المشبوهة، والتى أطلقها كذبا فى محاولة للتطاول على القضاء ورجاله بغرض تشويه صورة الدولة فى الداخل والخارج".

وطالب البلاغ باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد جمال عيد، والأمر بضبطه وإحضاره وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة مع وضعه على قوائم الممنوعين من السفر.