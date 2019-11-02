أخبار مصر | ننشر تفاصيل اجتماع عمومية الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام بالفيوم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل اجتماع عمومية الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام بالفيوم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اليوم السبت، اجتماع الجمعية العمومية العادية، للجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام بالفيوم، القائمة على مشروع "مركز أورام الفيوم"، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر مركز الأورام.

جاء ذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية، ومندوبي الجهة الإدارية من مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، ومجلس إدارة الجمعية برئاسة الدكتور صلاح أبو طالب، والدكتور مصطفى ثابت نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة دينا الحادقة السكرتير العام، والمحاسب أحمد عرندس أمين الصندوق، والأعضاء وليد هويدي وخالد أنور والدكتور سعيد مصطفى.

وناقش مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية، وعرض آخر المستجدات داخل مركز أورام الفيوم، على أعضاء الجمعية العمومية، كما أوضح استراتيجية مجلس الإدارة المقبلة، لاستكمال المركز، أبرزها تشغيل وحدة العلاج الإشعاعي، بعد وصول جهاز المعجل الخطي، وإعلان موعد الافتتاح الرسمي لمركز الأورام، وإنشاء الدور الرابع بالمركز، لتكون غرف إفاقة وعمليات.

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وعرض آخر الوحدات التي تم تشغيلها خلال العامين الماضيين، أبرزها وحدة العلاج الكيماوي، ووحدة التردد الحراري، ووحدة الكشف المبكر على أورام الثدي "الماموجرام"، والعيادات الخارجية.

كما صدق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة، وتقرير السنة المالية المنتهية، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وعرض اللائحة المالية للجمعية ومركز الأورام، وآخر البروتوكولات التي عقدها مجلس الإدارة مع مؤسسات حكومية وأهلية لدعم مركز الأورام، وذلك بحضور وإشراف مندوبي الجهة الإدارية من التضامن الاجتماعي.

وفي نهاية الاجتماع حرص أعضاء الجمعية العمومية على توجيه الشكر إلى مجلس الإدارة، على المجهود المبذول لاستكمال مركز الأورام، ومستوى الخدمة الطبية المقدم من المركز والعاملين به، والتجهيزات داخل المركز في العيادات الخارجية، ووحدة العلاج الإشعاعي والكيماوي والتردد الحراري والماموجرام، والأشعة التشخيصية.