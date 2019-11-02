أخبار مصر | براتب 10 آلاف جنيه.. فرص عمل من وزارة حكومية للشباب (قدم الآن)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براتب 10 آلاف جنيه.. فرص عمل من وزارة حكومية للشباب (قدم الآن) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 90 فرصة عمل بإحدى الشركات للعسل والمواد الغذائية، وذلك براتب يصل إلى 10000 جنيه.

وتضمن الوظائف المطلوب، عدد 10 مشرفين حملة سيارات، بكالوريوس هندسة وميكانيكا باور، ويشترط أن لا تقل الخبرة عن 10 سنوات، وأن لا يتعدى أعمارهم عن الـ45 عاما، براتب 10 آلاف جنيه.

كما تطلب الشركة 10 محاسبين حاصلين على بكالوريوس تجارة، وخبرتهم لا تقل عن عامين، براتب 3 آلاف جنيه.

وتوفر الشركة 50 فرص عمل لمندوبين مبيعات براتب 4500 جنيه، كما توفر 10 وظائف لمشرفي مبيعات خبرة لا تقل عن 3 أعوام، براتب 8 آلاف جنيه.

وتحتاج عدد 10 أمين مخازن براتب 2500 جنيه، وأن يكونوا حاصلين على مؤهل عالي أو متوسط، وعمرهم لا يتعدى الـ40 سنة.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتصل بالمدير المسئول للشركة الأستاذة نيفين محمد 01271338714.

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كما تعلن وزارة القوى العاملة، عن توافر 100 فرصة عمل بإحدى الشركات للخدمات الأمنية، بطريق صلاح سالم، براتب يصل لـ3000 جنيه.

وتضمنت الوظائف المطلوبة، 60 فرد أمن حاصلين على مؤهل عالي أو متوسط، وأن لا يتعدى عمرهم عن الـ45 عام، براتب يصل لـ2500 جنيه.

كما تطلب الشركة 40 فرد أمن حاصلين على مؤهل عالي وفوق المتوسط، بشرط أن لا يتعدوا الـ40 عاما، براتب 3000 جنيه.

ومن المزايا التي تقدمها الشركة لأفرادها، سكن بجانب المواصلات وتأمين صحي واجتماعي، وإجازات وحوافز نصف سنوية.

وحددت الشركة مواقع العمل من القرية الذكية بأكتوبر والساحل.

ولكل من يرغب في الحصول على فرصة عمل يتصل على المدير المسئول، الأستاذة رشا 01008858816.

