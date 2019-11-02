أخبار مصر | بحضور 300 شاب.. انطلاق ملتقى خطوات نحو التقدم بمتحف الحضارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور 300 شاب.. انطلاق ملتقى خطوات نحو التقدم بمتحف الحضارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضاف مركز مؤتمرات المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ٣٠٠ شاب وفتاة من طلبة جامعة القاهرة وجامعة عين شمس في ملتقى "خطوات نحو التقدم STP" في دورته الخامسة عشر.

وناقش الملتقى استخدامات الذكاء الاصطناعي وكذلك المستقبل المهني للشباب، وكانت استضافة المتحف تأكيدا على دعم مؤسسات الدولة للنشاط الشبابي ولخلق تواصل بين أفكار الشباب للمستقبل وبين تاريخ وحضارة مصر عبر العصور.

والمتحف القومي للحضارة، هو بيتًا لتقديم صورة مصر وحضارتها بصورة مشرفة، فهو مؤسسة ثقافية حضارية لا تضم متحفًا فقط بل عدد آخر من المنشآت التي تكمل الرسالة الثقافية له، وكل هذا علي مساحة 33 فدان ستتحول إلي مركز إشعاع ثقافي.

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وتعمل وزارة الآثار حاليًا على تجهيز 3 قاعات لافتتاحها منتصف نوفمبر المقبل، حيث يقوم المتحف بجمع قطع آثار من متاحف أخرى، وللمتحف فريق ترميم متكامل من عدة تخصصات مختلفة، بمعامل متطورة منها معمل تحليل دي إن ايه لا يوجد مثله إلا في المتحف المصري بالتحرير، والمتحف به أصول وإمكانيات غير متاحة لمتاحف أخري كثيرة.

ويقع المتحف في مدينة الفسطاط بالقاهرة علي مساحة 33.5 فدان، ويستوعب خمسون ألف قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية بالإضافة إلى عرض لإنجازات الإنسان المصري في مجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ حتي وقتنا الحاضر، ويطل موقع المتحف على بحيره طبيعية وهي بحيره عين الصيرة.

وتعود فكرة إنشاء المتحف القومى للحضارة المصرية إلى عام 1982 عندما قامت منظمة اليونسكو بالإعلان عن حملة دولية لإنشاء المتحف القومى للحضارة ومتحف النوبة بأسوان، وفي عام 1999 تم اختيار الموقع الحالي للمتحف بالفسطاط بدلاً من موقعه السابق بالجزيرة، وتم عمل الحفائر الأثرية بموقع المتحف في الفترة من 2000 حتى 2005، وتم وضع حجر الأساس لمبنى المتحف في عام 2002.