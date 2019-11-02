شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يفتتح معرض الملك توت عنخ آمون في لندن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، الجمعة، معرض الملك «توت عنخ آمون... كنوز الفرعون الذهبى» فى محطته الثالثة بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك فى احتفالية ضخمة حضرها نحو 1000 مدعو من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ونجوم المجتمع البريطانى.

ويضم المعرض 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الأوشابتى المذهب والصناديق الخشبية والأوانى الكانوبية وتمثال الكا الخشبى المذهب وأوان من الالباستر.

حضر مراسم الافتتاح طارق عادل سفير مصر لدى لندن والدكتور زاهى حواس، عالم الاثار، والسيدة فيونا كانرفون الحفيدة الثامنة للورد كارنرفون الذى كان يمول حفائر بعثة هيوارد كارتر التى اكتشفت مقبرة الملك توت عنخ آمون، بالإضافة إلى كوكبة من الشخصيات العامة ونجوم المجتمع البريطانى من بينهم عضو مجلس النواب البريطانى فيليب حمود، ورجل الأعمال الإنجليزى فرانسيس وروبورت جيفين بوول، والمذيع والصحفى هيو إدوارد، والمنتجة التليفزيونية سالى ودوورك، والموسيقار البريطانى المعروف نيك روديس، ولاعبة التنس الشهيرة هيذر واستون، والممثلة بينالوبى ويلتون، وغيرهم من السفراء المعتمدين وعلماء المصريات وممثلى العديد من شركات السياحة والسفر.

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وقال العنانى إن المعرض يضم مجموعة صغيرة جدا من كنوز الملك الشاب الموجودة فى مصر والتى يصل عددها إلى أكثر من ٥٤٠٠ قطعة، ووصف المعرض أنه بمثابة عامل جذب لتشجيع الشعب البريطانى وجميع شعوب العالم على زيارة مصر لرؤية باقى كنوز الملك الشاب والتعرف على حضارتها العريقة والفريدة، مشيرا إلى أن معرض توت عنخ آمون فى لندن يعتبر حدثا خاصا حيث تجمع بين الشعب البريطانى والملك توت عنخ آمون قصة حب خاصة منذ عام 1922 حين اكتشف عالم الاثار البريطانى هيوارد كارتر مقبرة الملك الشاب وكنوزها بوادى الملوك بالبر الغربى بمدينة الأقصر، مؤكدا على أن الملك الشاب جاء إلى العاصمة البريطانية لندن حاملا معه الشمس المشرقة ورسالة حب وسلام من الشعب المصرى إلى الشعب البريطانى.

وأضاف «العنانى» أنه طبقا للإحصائيات التى أجرتها الشركة المنظمة للمعرض تم بيع 285 ألف تذكرة خلال الافتتاح الرسمى للمعرض، وهو رقم يفوق عدد التذاكر التى تم بيعها قبل الافتتاح الرسمى للمعرض فى محطته الثانية بالعاصمة الفرنسية باريس والذى حقق أكثر من 1.4 مليون زائر.

ودعا العنانى حضور المعرض إلى زيارة مصر التى تفتح ذراعيها للشعب البريطانى بعد استئناف الرحلات المباشرة بين لندن وشرم الشيخ، مسلطا الضوء على متحف شرم الشيخ الأثرى والذى ستفتتحه وزارة الاثار قريبا ليكون مركز جذب سياحى جديد بالمدينة، ولفت إلى قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير ووصفه بأنه هدية مصر للعالم هذا إلى جانب الاكتشافات الأثرية الحديثة وآخرها خبيئة العساسيف التى ستنقل للعرض بالمتحف المصرى الكبير، بالإضافة إلى ترقب الإعلان عن اكتشاف أثرى جديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وشارك لاعب منتخب مصر أحمد حجازى، المحترف فى فريق نادى وست بروميتش ألبيون الإنجليزى فى حفل الافتتاح الرسمى للمعرض، فيما اعتذر اللاعب محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول وكل من أحمد المحمدى ومحمود تريزيجيه المحترفين بنادى أستون فيلا بسبب مشاركتهم فى مباراة فريقى ليفربول وأستون فيلا، وبعثوا برسالة تهنئة لوزير الاثار والسفير المصرى لدى لندن والشعب المصرى وأعربوا عن فخرهم بوجود المعرض بلندن.

يذكر أن الشعب الإنجليزى والعاصمة البريطانية احتفوا بوصول مقتنيات الملك توت عنخ آمون، حيث تحلت الشوارع والميادين الرئيسية ومحطات المترو والقطار بصور لوجه الملك الشاب وبعض مقتنياته، كما تزينت حوائط المحال التجارية والمبانى وكبائن الهواتف بلافتات عن الملك الشاب ومعرضه.