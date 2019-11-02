شكرا لقرائتكم خبر عن «الشركات القابضة» أمام «صناعة النواب» الأحد.. و«عامر»: حان وقت الحساب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأحد، ملف مشاكل الشركات القابضة، بحضور الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والذى من المنتظر أن يقدم كشف حساب بالالتزامات والعهود التى قطعها على نفسه أمام المجلس فى دور الانعقاد الماضى، لتطوير تلك الشركات ووقف نزيف الخسائر السنوية التى تتعرض لها.

وقال فرج عامر، رئيس اللجنة، إن وزير قطاع الأعمال حضر أحد اجتماعات اللجنة فى دور الانعقاد الماضى، وقدم برنامجا إصلاحيا لجميع شركات قطاع الأعمال، وتعهد بتنفيذه خلال فترة معينة، مضيفا: «جاء وقت محاسبته وتقديم كشف حساب لما تم تنفيذه وتوضيح أسباب استمرار الخسائر لعدد كبير من الشركات حتى الآن، والرد على طلبات الإحاطة التى تقدم بها بعض النواب بخصوص مشاكل تلك الشركات والعاملين فيها».

وأوضح «عامر»، لـ«المصرى اليوم»، أن لجنة الصناعة سبق أن طالبت الوزير بضرورة طرح جزء من الشركات فى البورصة، خاصة شركة كفرالدوار للغزل والنسيج، مع هيكلة عدد كبير من الشركات، لإعادة تنشيطها مرة أخرى من خلال دخول القطاع الخاص كحل أفضل للتطوير، باستغلال جميع الإمكانات التى تتمتع بها.

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وشدد على أن اللجنة ستركز للحفاظ على حقوق العامل فى حالة خصخصة بعض الشركات وهيكلتها.

وفى سياق متصل، قال مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن وزير قطاع الأعمال سبق أن حضر أيضا إلى اللجنة الاقتصادية فى دور الانعقاد الماضى، وأخذ أمام الأعضاء عهدا على نفسه بتطوير الشركات ووقف نزيف الخسائر، بعد ظهور تقرير من الحكومة يفيد بأن 44 شركة تابعة لقطاع الأعمال تعرضت لخسائر مالية تقدر بـ7 مليارات جنيه خلال العام المالى الماضى.

وأضاف «الشريف»، لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة الاقتصادية طلبت من الوزير برنامجا إصلاحيا لتلك الشركات والحد من خسائره.

ونوه إلى أن «توفيق» عرض 3 محاور لتطوير الشركات القابضة على اللجنة.