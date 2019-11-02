شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تقدم إرشادات هامة لمزارعي القمح (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نصائح وإرشادات هامة لمزارعي القمح قبل بداية موسم الزراعة لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة.

وأكدت الوزارة، في بيان، السبت، ضرورة البدء على وجه السرعة في إعداد الأرض وتجهيزها وزراعة القمح والانتهاء قبل 10 نوفمبر الجاري لتلافي الزراعة والري في فترة نوة المكنسة المتوقعة خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري، لتجنب الأضرار في الإنبات نتيجة هطول الأمطار بعد ري الزرعة.

وأوضحت الوزارة أن تأخير زراعة القمح في منطقة شمال الدلتا إلى ما بعد النوة قد يتسبب في نقص كبير بالمحصول أو تعرضه للإصابة بالأصداء.

وكدت الوزارة أهمية الالتزام الكامل بالسياسة الصنفية للقمح في كل محافظة، لافتة إلى ضرورة عدم زراعة أصناف «جيزة 11» و«سدس 12» و«شندويل» بالوجه البحري نهائيا حتى لا تصاب بمرض الصدأ الأصفر، لأن هذه الأصناف صالحة للزراعة بالوجه القبلي فقط.

ودعا بيان الوزارة إلى الالتزام الكامل بالسياسة الصنفية للقمح، وهي:

محافظات الوجه البحرى والقناة: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، المنوفية والقليوبية:

الأصناف: جيزة 168 – جيزة 171 – مصر 1 – مصر 2 – جميزة 9 – جميزة 12 – سخا 94 – سدس 14.

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محافظة الجيزة:

الأصناف: جيزة 168 – جيزة 171 – مصر 1 – مصر 2 – سخا 94 – شندويل 1 – جميزة 12 – سدس 14.

محافظة الفيوم:

الأصناف: جيزة 168 – جيزة 171 – مصر 1 – مصر 2 – سخا 94 – شندويل 1 – جميزة 11 – جميزة 12 – سدس 14 – بنى سويف 1- بنى سويف 5- بنى سويف 6 – سوهاج 4 – سوهاج 5.

محافظتي بنى سويف والمنيا:

الأصناف: جيزة 168 – جيزة 171 – مصر 1 – مصر 2 – سخا 94 – سدس 14 – شندويل 1 – جميزة 11 – جميزة 12 –بنى سويف 1- بنى سويف 5- بنى سويف 6 – سوهاج 4 – سوهاج 5.

محافظات أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان والوادى الجديد:

الأصناف: جيزة 168– مصر 1 – مصر 2 – سخا 94 – سدس 12 – شندويل 1 – جميزة 11 – سدس 14- جيزة 171- جميزة 12– بنى سويف 1- بنى سويف 5- بنى سويف 6 – سوهاج 4 – سوهاج 5.