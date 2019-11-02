شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام أول اجتماعات لجنة إعداد الخطة الدعوية وخطب الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اختتمت لجنة مشكلة من 5 جهات تضم وزارات: الأوقاف والتربية والتعليم والثقافة والتعليم العالى، والمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، اجتماعها الأول، السبت، لوضع الخطة الدعوية وموضوعات خطب الجمعة.
وشهد الاجتماع اقتراحات ضمن توحيد الاستراتيجية في بث الفكر عبر الجهات المشاركة وبنك المعرفة ووسائل الاتصال التابعة لنفس الجهات لزرع الانتماء والحفاظ على المكون الثقافى الوسطي.
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام أول اجتماعات لجنة إعداد الخطة الدعوية وخطب الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.