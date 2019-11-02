شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام أول اجتماعات لجنة إعداد الخطة الدعوية وخطب الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت لجنة مشكلة من 5 جهات تضم وزارات: الأوقاف والتربية والتعليم والثقافة والتعليم العالى، والمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، اجتماعها الأول، السبت، لوضع الخطة الدعوية وموضوعات خطب الجمعة.

وشهد الاجتماع اقتراحات ضمن توحيد الاستراتيجية في بث الفكر عبر الجهات المشاركة وبنك المعرفة ووسائل الاتصال التابعة لنفس الجهات لزرع الانتماء والحفاظ على المكون الثقافى الوسطي.