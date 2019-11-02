شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: معدات جديدة للارتقاء بمستوى الخدمات في الأحياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، اجتماعًا مع مديري الجراجات ورؤساء الأحياء لمتابعة مدى صلاحية المعدات والمركبات الموجودة بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد هانى غنيم، نائب المحافظ، والمهندس كامل أبوزهرة، السكرتير العام، وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عامر، المستشار الفنى للمحافظة، ورؤساء الأحياء، ومديري الجراجات بالمحافظة.

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وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، ضرورة الاهتمام بالمعدات والمركبات والتأكيد على أعمال الصيانة المستمرة لهذه المعدات لخدمة المحافظة، حيث تعمل المحافظة على رفع كفاءة المعدات وشراء معدات جديدة لتغطية كل احتياجات الأحياء.

كما وجه المحافظ بعمل خطة خاصة باحتياجات ومتطلبات الأحياء من المعدات والمركبات لتوفير كل ما تحتاجه الأحياء في مجال المركبات، وكذلك تشكيل لجنة خاصة بأعمال المعدات وتوفير الصيانة المستمرة لها في أقرب وقت.

وأكد «الغضبان» أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كل التسهيلات والدعم للأحياء لتوفير كل متطلبات المركبات والمعدات من أجل الحفاظ عليها وحسن استهلاكها، بما يخدم المواطنين في المحافظة.