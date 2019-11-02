شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال الدورة الـ54 لتدريب الصحفيين الأفارقة في «الأعلى للإعلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مركز التدريب التابع للمجلس الأعلى للإعلام، السبت، حفل افتتاح الدورة التدريبية الـ54 للصحفيين الشبان الأفارقة، التي ينظمها المجلس بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الأفريقيين، برئاسة الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري، تحت رعاية رئيس المجلس، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.

حضر الافتتاح الدكتور عصام الدين فرج، أمين عام المجلس، نيابة عن رئيسه، وصالح الصالحي، عضو المجلس، مسؤول التدريب بالمجلس، والدكتورة سامية عباس، أمين عام اتحاد الصحفيين الأفريقيين.

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من جهته، رحب الدكتور عصام الدين فرج، أمين عام المجلس، بالحضور وتمنى أن تكون الدورة الـ٥٤ مثمرة وتؤدي الغرض الذي من أجله بدأت هذه الدورات.

وتناول الحضور الحديث عن أهمية التدريب والالتقاء بين الإخوة الأفارقة من الصحفيين وكيفية تبادل الخبرات المختلفة من خلال برنامج تدريبي حافل بالمحاضرات والزيارات العلمية والسياحية للتعرف على المعالم السياحية القديمة والحديثة لمصر.

يذكر أن عدد شباب الصحفيين الأفارقة المشاركين بالدورة 20 دارسًا أفريقيًا من 20 دولة أفريقية من: أنجولا، بوركينا فاسو، بوتسوانا، الكاميرون، الكونغو برازفيل، كوت ديفوار، جيبوتى، جامبيا، كينيا، ليسوتو، المغرب، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، السودان، جنوب السودان، أوغندا، جنوب أفريقيا وزيمبابوى، كما يتم تدريب 6 صحفيين مصريين من الصحف المصرية، ويشارك عدد 3 من النقباء الأفارقة من دول «السنغال، نيجيريا والسودان» في فعاليات الدورة.