أخبار مصر

نقابة الغزل والنسيج تفتتح مركز تدريب جديدًا في جمصة

0 نشر
كريمة حسن 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الغزل والنسيج تفتتح مركز تدريب جديدًا في جمصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، السبت، مركزًا جديدًا للتدريب في مدينة جمصة.

وقال «إبراهيم»، في تصريحات صحفية، إن الافتتاح يأتي في إطار خطة النقابة للتدريب والتثقيف وافتتاح العديد من المراكز على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المراكز هو تدريب وتثقيف العمال من أجل المزيد من العمل والإنتاج، وتحقيق التوازن والحوار البناء بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

وأكد رئيس النقابة العامة أن هذا المركز الجديد سيخدم العمال في شركات دمياط والدقهلية وميت غمر والزقازيق، موضحًا أن هذه المراكز تعتبر نقلة نوعية في إطار استراتيجية النقابة العامة نحو بناء عامل عصري، يمتلك من الوعي ما يكفي تجاه استقرار وطنه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الغزل والنسيج تفتتح مركز تدريب جديدًا في جمصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا