شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الغزل والنسيج تفتتح مركز تدريب جديدًا في جمصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، السبت، مركزًا جديدًا للتدريب في مدينة جمصة.

وقال «إبراهيم»، في تصريحات صحفية، إن الافتتاح يأتي في إطار خطة النقابة للتدريب والتثقيف وافتتاح العديد من المراكز على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المراكز هو تدريب وتثقيف العمال من أجل المزيد من العمل والإنتاج، وتحقيق التوازن والحوار البناء بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

وأكد رئيس النقابة العامة أن هذا المركز الجديد سيخدم العمال في شركات دمياط والدقهلية وميت غمر والزقازيق، موضحًا أن هذه المراكز تعتبر نقلة نوعية في إطار استراتيجية النقابة العامة نحو بناء عامل عصري، يمتلك من الوعي ما يكفي تجاه استقرار وطنه.