شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح عُطل بخط المياه الرئيسي المغذي لمدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في شمال سيناء بإصلاح خط المياه الرئيسي المغذي لمدينة العريش والتجمعات التابعة لها.

وأكد اللواء سعيد بده، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، أن الكسر جرى في خط المياه الرئيسي «1000 مم» المغذي لمدينة لعريش في منطقة سبيكة.

وأضاف «بده» أن الطواقم الفنية أصلحت العطل لإعادة ضخ المياه إلى مدينة العريش، لتنفيذ برامج ضخ المياه اليومية بالمدينة والأحياء والتجمعات التابعة لها.