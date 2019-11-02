شكرا لقرائتكم خبر عن كاتدرائية الإسكندرية تهنئ البابا تواضروس بذكرى تنصيبه وعيد ميلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الذكرى السابعة لتنصيبه بطريركا للكرازة المرقسية خلفا للبابا الراحل شنودة الثالث، والموافق 4 نوفمبر الجارى، كما هنأت الكاتدرائية على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» البابا بعيد ميلاده الذي يتزامن مع ذكرى تنصيبه.

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وقال محسن جورج، عضو المجلس القبطى الملى بالإسكندرية المنتهية ولايته، إن البابا تواضروس الثانى يعتبر «خير خلف لخير سلف وهو البابا المتنيح شنودة الثالث»، مضيفًا لـ«المصرى اليوم» أن البابا واصل رسالة البابا شنودة في الاهتمام بالكنائس والأديرة وأقباط المهجر، مشيرا إلى أنه طبق مبدأ اللامركزية في الكنيسة القبطية من خلال توزيع المهام على عدد كبير من الأساقفة بهدف الاهتمام بكل كبيرة وصغيرة داخل الكنيسة، فضلاً عن رسامة عدد كبير من الأساقفة والآباء الكهنة في عهده.

وقال كريم كمال، رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، إن «البابا انحاز لوطنه في كل المواقف رغم الصعاب والحوادث الإرهابية المتكررة التي طالت الكنائس والأقباط، مضيفاً أن البابا يستحق لقب بابا الإصلاح فقد قاد السفينة بحكمة رغم الأحداث ليثبت أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية كنيسة وطنية على مر الأزمان».

وأشار جوزيف ملاك، مدير المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، إلى أن «البابا خلال 7 سنوات حقق الكثير من الإنجازات على المستوى الكنسى والوطنى، ولا شك أن البابا تواضروس الثانى جلس على الكرسى المرقسى الرسولى في زمن صعب للغاية، وقد جاءت مشاركة البابا في ثورة 39 يونيو في إطار الدور الوطنى للكنيسة».