شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تطلق أول صندوق خيري لتمويل أنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، الاثنين، حفلًا لإطلاق صندوق «عطاء»، كأول صندوق خيري تخصص أمواله لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يكون طرح وثائق «عطاء» عن طريق الاكتتاب العام، 5 نوفمبر الجاري.

ويستمر فتح باب الاكتتاب في وثائق الصندوق لمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تجاوز الشهرين، لتنتهي في 4 يناير 2020، ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد مرور 5 أيام من تاريخ فتح باب الاكتتاب، في حال تغطية جميع الوثائق المطروحة.

وستقوم إحدى الشركات الخاصة بإدارة استثمارات الصندوق، علمًا بأنه سيتم الاكتتاب في الوثائق من خلال بنوك: ناصر الاجتماعي ومصر والأهلي المصري وقناة السويس وفروعها المنتشرة داخل مصر وخارجها، بقيمة اسمية للوثيقة 10 جنيهات مصرية، وتسدد قيمة الوثيقة المكتتب فيها نقدًا بنسبة 100% عند الاكتتاب، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب بوثيقة واحدة، فيما لا يوجد حد أقصى للاكتتاب في وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق، علمًا بأن الاكتتاب في الصندوق يمثل تنازلًا عن عائد الاستثمار لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.