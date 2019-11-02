شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تنفيذ برنامج قوافل لتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الإدارة العامة للتربية الاجتماعية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برنامج قوافل التنمية المهنية وصقل مهارات وقدرات الأخصائيين الاجتماعيين في مجال جماعات النشاط بالمدارس للعام الدراسي 2019 /2020 بمحافظة المنيا على مدار يومين.

Advertisements

وقالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، في تصريح، السبت، إن القوافل تهدف إلى تحقيق العمل الجماعي وتفعيل النشاط لخدمة أهداف العملية التعليمية، وتفعيل أدوار ومسؤولية جماعات النشاط المدرسية من خلال التخطيط الجيد للأنشطة.

من جهته، قال عادل عبدالجواد، مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية، إن البرنامج تضمن عدة محاور تشمل التخطيط والتصميم الجيد لبرامج جماعات النشاط والتحديات التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في مجال جماعات النشاط والقيادات التعليمية بمحافظة المنيا.

وأضاف أن البرنامج استهدف 300 أخصائي اجتماعي، وموجهي تربية اجتماعية، وذلك للعمل على تنمية شخصية الطلاب وإيجاد حلول غير تقليدية لحل مشاكلهم، وتنمية قدراتهم على التفكير بأسلوب علمي، وتدعيم الصلة بين المدرسة والأسرة ودور مجلس الأمناء، وتوظيف قدرات الأخصائيين لخدمة الطلاب والمجتمع المدرسي.