شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: نتطلع إلى إقامة مليون مشروع صغير بالتعاون مع «تنمية المشروعات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أهمية فتح السبل والآفاق للشباب نحو ريادة الأعمال، واقتحام سوق العمل بجدية، معربًا عن أمله في وضع خطة مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشباب من الأصحاء وأصحاب الهمم من متحدي الإعاقة لعمل مليون مشروع صغير على أرض مصر، تسهم في نقل الشباب نقلة نوعية، وتساعد في تطوير الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الإنتاج إلى 3 ملايين مشروع صغير، خاصة في ظل الدعم الكامل المقدم من الوزارة وجهاز تنمية المشروعات.

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وقال الوزير خلال حفل إطلاق البرنامج الثالث والأخير من مبادرة «مصر بكم أجمل»، السبت، إن «ذلك يأتي في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير (حياة كريمة) وفرص عمل لائقة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا»، مؤكدًا أن «ريادة الأعمال تعتبر بوابة المستقبل لمصر للدخول إلى عالم أرحب، لتغيير الصورة النمطية وزيادة ورفع كفاءة الموارد البشرية العملاقة التي تتميز بها مصر، مطالبا مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتجهيز لعقد ملتقيات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تعتمد وترتكز على أفكار الشباب نحو ريادة الأعمال لتنمية أنفسهم وقدراتهم نحو مستقبل أفضل له ولمصر».

وطالب الوزير الشباب بعدم التخوف من اقتحام مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، منوها إلى أنه يقع على عاتقنا ضرورة توعية الشباب بأهمية هذه المشروعات، وتعريفهم بكامل النواحي الفنية والمالية والإجرائية، كي يبدأ رحلة فتح المشروعات الصغيرة دون تخوف أو قلق. وقال الوزير إن «الدولة المصرية تتقدم إلى الأمام كل يوم من خلال التخطيط الشامل الذي بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تسلم قيادة دفة السفينة ليصل بمصر إلى بر الأمان، من أجل الأجيال الحالية والقادمة».

وأضاف الوزير أن «المشروعات التي يتم إنشاؤها المستهدفة التي تبلغ 15 ألفا و300 مشروع، بتكلفة تصل إلى 4 تريليونات جنيه، تأتي في مصلحة المواطن أولاً، باعتبارها ستوفر فرص عمل بنسبة كبيرة، موجها رسالة للحضور، أعرب فيها عن أمله في الاستمرار بهذا الجهد لخفض معدل البطالة، الذي وصل إلى 7.5% من قوة العمل خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 8.1% في الربع الأول من نفس العام، بعد أن كان قد وصل إلى 13.2%، خلال الربع الأول يناير- مارس لعام 2013».