شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة عالمية تمنح عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية «جائزة التميز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منحت مؤسسة «سكوبس» العالمية الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، جائزة التميز البحثي في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال.

وقالت المؤسسة الدولية، في حيثيات منحها الجائزة: إن «الدكتور محمود السعيد هو الباحث المصري الأول في مجال الاقتصاد والإدارة الأعمال من حيث عدد الاستشهادات المرجعية».

يذكر أن عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة القاهرة قد تخرج في قسم الإحصاء بالكلية، ثم درس بالولايات المتحدة الأمريكية، وطبقًا لتصنيف التايمز يعد علم الإحصاء أحد مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال.