شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة الجديدة» تشن حملة على الإعلانات المخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّ جهاز مدينة القاهرة الجديدة حملة مكبرة، السبت، لإزالة الإعلانات المخالفة، بناءً على التعليمات المشددة من المهندس عادل النجار، رئيس الجهاز، لضبط منظومة الإعلانات بالمدينة للحفاظ على المال العام للدولة.

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ذكر الجهاز، في بيان صحفي، إنه لن يتم التنبيه على الشركات وستتم الإزالة فورًا، مع فرض غرامات وتكلفة الإزالة وتكلفة إعادة الشيء لأصله، وعدم استرداد اللوحات الإعلانية المخالفة بما يتفق مع القانون في هذا الشأن.

أضاف البيان: «لن يتم تركيب أي لوحة إعلانية إلا بجواب من إدارة الإعلانات موجه لإدارة الطرق للتنسيق قبل التركيب بين شركة الإعلانات وإدارة الطرق، كما لن يتم السماح لأي شركة تتعدى مؤسسات الدولة وتفرض سياسة الأمر الواقع وتركيب دون إخطار من الإدارة بالتركيب».

وأشار البيان إلى أنه «سبق التنبيه على سرعة الحصول على محاضر التسلّم ووضع إستيكرات على اللوحات المرخصة، لكي يتم تمييزها عن غير المرخص».