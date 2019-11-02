شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في ورشة «قضايا النوع الاجتماعي بالبناء والتشييد» في كيجالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت النقابة العامة للبناء والأخشاب في فعاليات ورشة عمل «النوع الاجتماعي في البناء والتشييد»، والتي عُقدت في الأسبوع الماضي بالعاصمة الرواندية كيجالي، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين اتحاد نقابات هولندا والاتحاد الدولي للبناء والأخشاب في شرق إفريقيا لدعم 7 من النقابات الأعضاء في الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب في خمس دول هي كينيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا، وإثيوبيا.

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استهدفت الورشة من خلال النقاشات والمشاركات وتبادل خبرات المشاركين والمشاركات تعزيز فهم قضايا النوع الاجتماعي كقيمة مضافة لعملية البناء والتشييد وتقديم أفضل الممارسات في التعامل مع النوع الاجتماعي في قطاع البناء والتشييد من مختلف البلدان (العالمية والإقليمية والوطنية)، ووضع استراتيجيات لتعزيز مشاركة المرأة بالنقابات العمالية في قطاع البناء والتشييد.

من جانبه، أكد عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب في أفريقيا والشرق الأوسط، على أنه يضع قضايا النوع الاجتماعي في قطاع التشييد والبناء في موقع متقدم جداً في قائمة أولويات عمل الاتحاد لما تمثله من أهمية كبيرة، معرباً في الوقت ذاته عن تقديره واحترامه للدور الهام الذي تقوم به المرأة في عملية البناء والتشييد في بلادها على كل المستويات والأصعدة .

بدورها، قالت شيرين الغرابلي منسق النشاط الدولي للمرأة بالنقابة العامة للبناء والأخشاب، أنه آن الآوان لمزيد من التنسيق والتعاون الدولي لتطوير فهم النوع الاجتماعي في قطاع التشييد والبناء، ومساعدة النقابات على زيادة التواصل مع النساء، واكتساب المعرفة حول كيفية معالجة قضايا النوع الاجتماعي، وتطوير لغة الخطاب لتشمل الجميع والانطلاق من قاعدة بناء مشتركة تحترم مخاوف الجميع وتصيغ خارطة تعايش إنسانية جديدة تعير لاحترام الحق في الاختلاف كل اهتمام .