"الزراعة" تقدم إرشادات مهمة للمزارعين قبل بداية موسم القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نصائح وإرشادات مهمة لمزارعي القمح لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة وقبل بداية موسم الزراعة.

وأكدت الوزارة ضرورة البدء على وجه السرعة في إعداد الأرض وتجهيزها وزراعة القمح والانتهاء من ذلك قبل 10 نوفمبر الجاري لتلافي الزراعة والري في فترة نوة المكنسة المتوقع لها الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري، وذلك لتجنب الأضرار في الإنبات نتيجة هطول الأمطار بعد ري الزرعة، إضافة إلى ضرورة تأخير زراعة القمح في منطقة شمال الدلتا إلى ما بعد النوة قد يتسبب في نقص كبير في المحصول أو تعرضه للإصابة بالأصداء.

كما أكدت أهمية الالتزام الكامل بالسياسة الصنفية للقمح في كل محافظة، لافتةً إلى ضرورة عدم زراعة أصناف جيزة 11 وسدس 12 وشندويل بالوجه البحري نهائيا حتى لا تصاب بمرض الصدأ الأصفر لأن هذه الأصناف صالحة للزراعة بالوجه القبلي فقط.