بالصور- إطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل متحدي الإعاقة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، البرنامج الثالث والأخير الذي تنظمه مديرية القوى العاملة بالمحافظة من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل 55 متدربًا من متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل، والتي تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.

وقال سعفان، إن الوزارة أطلقت المبادرة لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الإعاقة، وإتاحة فرص عمل لهم في القطاع الخاص، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم، عقب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي الإعاقة، ما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فضلًا عن المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس لرعاية هذه الفئة لتوفير "حياة كريمة" وفرص عمل لائقة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

وأشار الوزير، إلى أنه في إطار ذلك أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لهذه الفئة.

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت حتى الآن 12 برنامجًا من مبادرة "مصر بكم أجمل" في 4 محافظات هي الشرقية والدقهلية وبني سويف وأخيرًا في الإسكندرية، حيث يتم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى تستهدف 6 محافظات تم منها المحافظات الأربع وباق أسيوط، وأسوان، منوهًا إلى أن المرحلة الثانية تستهدف باقي أنحاء محافظات الجمهورية لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار الوزير، إلى أن المبادرة تقوم بتوعية الأشخاص متحدي الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وحقوقهم وواجباتهم، وأحكام السلامة والصحة المهنية، وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل، فضلًا عن التدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.

وأعرب محافظ الاسكندرية عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، عن سعادته بتواجده وسط أبناء المحافظة من ذوي الإعاقة والمشاركة في هذه المبادرة.

وأشار قنصوة، إلى أن محافظة الإسكندرية أولت اهتمامًا كبيرًا لذوي الإعاقة، حيث إنها بدأت منذ عدة سنوات بالاهتمام بهم من خلال إطلاق عدة مبادرات نذكر منها مبادرة "ادمجونا" في عام 2013 لدمج ذوي الإعاقة مع زملائهم.

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وفي عام 2017 تم إطلاق مبادرة "نحن قادرون" بهدف تدريب وتشغيل ذوي الإعاقة ودمجهم داخل المجتمع، كما أشاد بمشاركة ذوي الهمم في العديد من الفعاليات التي تقيمها المحافظة، متابعًا: "عند إقامة أي فعالية نجد دائمًا أصحاب الهمم في الطليعة".

وفي السياق نفسه، شدد حسن رداد وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، على أن مبادرة "مصر بكم أجمل" بعث 3 رسائل للمجتمع المصري كانت الأولى: "أن أصحاب الهمم قادرون على التحدي، وقهر الصعاب، وإثبات الذات"، والثانية: "أن أصحاب الأعمال يؤمنون بقدرات هذه الفئة، بإتاحة فرص عمل حقيقية ولائقة لهم"، والرسالة الثالثة تؤكد: "أن وزارة القوى العاملة لا تألوا جهدًا لتوفير عمل لمتحدي الإعاقة لإلحاقهم بسوق العمل، وإقامة مشروعات صغيرة لهم".

وعرض فيلم فيديو عن مبادرة "مصر بكم أجمل" تضمن ما تم تنفيذه خلال المرحلة الأولى والثانية من المبادرة.

وفي ختام إطلاق المبادرة كرّم الوزير 17 شركة بمنحها شهادات تقدير، مقدمًا لها أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير، لتوفيرها فرص عمل حقيقية ولائقة لمتحدي الإعاقة لدمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، مؤكدًا أن هذه الفئة لديها إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.

وكرّم وزير القوى العاملة، فريق عمل المبادرة، فضلًا عن بعض العاملين، بمنحهم شهادات تقدير لإسهامهم وتقديرًا لدورهم المتميز في الإشراف على تنفيذ المراحل الثلاث للمبادرة في المحافظات الأربع التي تمت فيها، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى لهذه الفئة من المتدربين لأبناء المحافظة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة.

وحضر إطلاق المبادرة، أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وخالد الفقي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، ومجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وفتحي عبداللطيف رئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية.

كما حضر محمد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، ومصطفى عيادة مدير الإدارة العامة لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة والمعاقين والأقزام بالوزارة، وعطيات سيد أبوزيد، مسئول ملف "مصر بكم أجمل".