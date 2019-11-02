الحبس 3 سنوات لسمية الخشاب في قضية شيكات بدون رصيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي: عاقبت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمود هلال، الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لاتهامها بإصدار شيك بدون رصيد. وأقام الفنان أحمد سعد، في وقت سابق، جنحة مباشرة برقم 17590 لسنة 2019، اتهم فيها الفنانة سمية الخشاب "طليقته" بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالحه. الحكم الصادر بحبس "الخشاب" -أول درجة- يجوز تقديم معارضة عليه أمام محكمة جنح مستأنف الدقي.



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