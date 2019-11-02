ضبط 295 ألف قضية سرقة كهرباء خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت شرطة الكهرباء حملاتها الأمنية، ونجحت في ضبط 294867 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد خلال الشهر الماضي. وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد "215,364,651 – مائتان وخمسة عشر مليوناً وثلاثمائة وأربعة وستون ألف وستمائة وواحد وخمسون جنيهاً". حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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