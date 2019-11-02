مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. قرار عاجل بشأن "كمسري" قطار طنطا وجريمة المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. قرار عاجل بشأن "كمسري" قطار طنطا وجريمة المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



فتحت نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيقات، حول مذبحة المرج التى قام خلالها موظف بقتل طليقته وشقيقها بـ 36 طعنة فى منطقة المرج، والانتهاء من تشريح الجثتين وبإخراج تصريح الدفن مباشرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. فتحت نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيقات، حول مذبحة المرج التى قام خلالها موظف بقتل طليقته وشقيقها بـ 36 طعنة فى منطقة المرج، والانتهاء من تشريح الجثتين وبإخراج تصريح الدفن مباشرة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. رفض دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على المبيعات



قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، في الدعوى رقم 291 لسنة 30 قضائية " دستورية "، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما قضت به من أن يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه، وسقوط الفقرة الثالثة من المادة ذاتها. قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، في الدعوى رقم 291 لسنة 30 قضائية " دستورية "، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما قضت به من أن يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه، وسقوط الفقرة الثالثة من المادة ذاتها. "فيديوهات جنسية".. حبس شاب بعد ابتزازه لسكرتيرة في الجيزة



قررت محكمة القضاء الإداري، السبت، تأجيل الدعويين التي أقامهما عدد من أهالي جزيرة الوراق، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يونيو الماضي، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، ونقل تبعية الجزيرة من المحليات إلى هيئة المجتمعات الجديدة لجلسة 8 فبراير المقبل. قررت محكمة القضاء الإداري، السبت، تأجيل الدعويين التي أقامهما عدد من أهالي جزيرة الوراق، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يونيو الماضي، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، ونقل تبعية الجزيرة من المحليات إلى هيئة المجتمعات الجديدة لجلسة 8 فبراير المقبل. عاجل.. النائب العام يصدر قرارا بشأن "كمسري" قطار طنطا



تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مصرع ربة منزل وتدعى "إيمان" ونجلها "مهاب"، بعد حريق مسكنهما بمنطقة العمرانية، نتيجة لماس كهربائي تسبب في تفحم جثتهما، وأمرت النيابة بدفنهم، فيما طلبت التحريات حول الواقعة تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مصرع ربة منزل وتدعى "إيمان" ونجلها "مهاب"، بعد حريق مسكنهما بمنطقة العمرانية، نتيجة لماس كهربائي تسبب في تفحم جثتهما، وأمرت النيابة بدفنهم، فيما طلبت التحريات حول الواقعة مذبحة في المرج.. موظف يقتل طليقته وشقيقها بـ36 طعنة



ورد لقسم شرطة المرج إشارة من مستشفى (السلام، اليوم الواحد) تفيد استقبالها كلًا من "سحر.أ.م"، 48 سنة، ربة منزل ومقيمة الحمام بمرسى مطروح، متوفية أثر إصابتها بعدد 11 طعنة متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى مستشفى السلام، و"حسام.أ.م" 25 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان، توفي أثر إصابته بعدد 25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرقبة، تم نقله لمستشفى اليوم الواحد "شقيق الأولى".

شهد الشارع المصري، اليوم السبت، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.