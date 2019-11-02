مصر | "فيديوهات جنسية".. حبس شاب بعد ابتزازه لسكرتيرة في الجيزة

وأفادت تحقيقات النيابة، أن شاب يدعى "على. م" قام بإبتزاز فتاة وتدعى "سماح. أ" في عقدها الثالث من عمرها، بعد علاقة جنسية دامت أكثر من 10 أعوام، وعندما قررت الفتاة إنهاء العلاقة رفض الشاب فقرر ابتزازها بصور وفيديوهات كان يلتقطها لها أثناء العلاقة الجنسية، وبمواجهه المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وضبط بحوزته هاتفه ويحتوي على مجموعة الفيديوهات والصور.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة القبض على شاب لاتهامه بابتزاز موظفة بصور ومقاطع فيديو مخلة، بمنطقة الجيزة غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم مصطفي كمال رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغا من موظفة ومقيمة بنطاق القسم، تتهم شاب بابتزازها بصور ومقاطع فيديو مخلة لها صحبته.

وبإجراء تحريات المباحث اللازمة والتأكد من صحة البلاغ الوارد، كلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بسرعة ضبط المتهم بارتكاب الواقعة، وتمكنت القوات برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم، من القبض عليه، وضبط بحوزته على هاتفه المحمول ويحتوي على الصور والفيديوهات المشار إليها، وتم إقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

