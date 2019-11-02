أخبار مصر | غدا.. "عاشور" يترأس هيئة الدفاع عن محامي بلقاس الثمانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "عاشور" يترأس هيئة الدفاع عن محامي بلقاس الثمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر الدائرة 11 بمحكمة جنايات المنصورة، والمنعقدة بمجمع المحاكم، غدا الأحد، أولى جلسات محاكمة 8 محامين من بلقاس.

ويترأس سامح عاشور نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن المحامين الثمانية، والموجه لهم تهم التجمهر بسراي نيابة بلقاس عام 2016، وإهانة وكيل نيابة، واحتجازه في مكتبه.

وأوضح علاء النفيلي عضو مجلس فرعية شمال الدقهلية عن بلقاس، أن وكيل النيابة تنازل عن شكواه وطلب عدم السير في الإجراءت القانونية، كما رفعت نيابة شمال الدقهلية الكلية مذكرة للمكتب الفني للنائب العام بتاريخ 20 ديسمبر 2017، تضمنت أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وأوصت بحفظ الشكوى إداريا.

وأضاف: "أصدر المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام قرارا في مايو 2019 بإحالة الدعوى للمحاكمة الجنائية وتنظر أولى جلساتها غدا".