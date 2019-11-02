أخبار مصر | دورة تدريبية للأطباء ومديري الإدارات الصحية بجنوب سيناء (صور)

في إطار الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء.

تتناول أعمال تلك الدورة التي يحاضرها أطباء من المكتب الفني بقطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة مفاهيم الرعاية الصحية الأولية، وكيفية تطبيق مؤشرات جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالوحدات والمراكز الصحية علي مستوي المحافظة وذلك للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضي وفق معايير الجودة العالمية.

هذا وتأتي فعاليات أعمال تلك الدورة في إطار تطوير النظام الصحي تنفيذا للأنشطة الخاصة بمؤشرات جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومن المقرر استمرار أعمال تلك الدورة حتي الخامس من نوفمبر الجاري.

وذلك للارتقاء والعمل علي رفع كفاءة الفرق الطبية كاملة في ضوء سياسات ومعايير الجودة، لتقديم خدمات طبية مميزة ذات جودة عالية بما يتلائم بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

من جانبه أكد الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، بأن الدورة تأتي في ضوء تعليمات وتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك للاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري من الأطباء البشرين والتمريض والصيادلة والتدريب على معايير الجودة العالمية.

وأكد ان تلك الدورة تأتي ضمن سلسلة الدورات التدريبية الخاصة برفع كفاءة الفرق الطبية مكتملة سواء أطباء بشرين أو صيادلة أو أسنان أوعلاج طبيعي أو فنين تمريض وأشعة ومعامل وغيرهم، في إطار استعدادات المديرية والمحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء