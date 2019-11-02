أخبار مصر | نقيب المحامين يلتقي أسرة شهيد تذكرة قطار الإسكندرية

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وجدد "عاشور" تأكيده على أن النقابة ستتولى ملف القضية كاملا فيما يتعلق بالشهيد والمصاب، في إطار دورها الوطني في خدمة المجتمع والدفاع عن أفراده، مضيفا: "سيتم تشكيل هيئة دفاع برئاستي لتولي ملف القضية في شقيها الجنائي والمدني".
وشكر شقيق شهيد تذكرة القطار 934، "عاشور" على استجابته لمناشدته التي طالب خلالها نقابة المحامين ممثلة في النقيب العام سامح عاشور، بتشكيل لجنة دفاع لاسترداد حق شقيقه الذي لقي حتفه أسفل القطار.
يشار إلى أن المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أحال محمد حمام المحبوس على ذمة القضية إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم، أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم؛ فقد توافرت لديه نية إيذاء المجني عليهما ابتداءً عندما حاد عن واجبه؛ فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفًا التعليمات المقررة في ذلك؛ ثم خير المجني عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره، عالمًا أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك يؤدى حتمًا إلى إحداث جروٍح بجسديهما؛ وهو ما يتساوى قانونًا وجرحهما بفعٍل تقترفه يداه، وقد أفضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما.
وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليه سببها الإصابات التهتكية بالرأس التي أدت إلى انفصالها، وأنها جائزة الحدوث وفق الصورة التي كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهي ذات الصورة التي أكدتها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.