أخبار مصر | غدًا.. البرلمان يناقش 4 تقارير من اللجنة النوعية بالمجلس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. البرلمان يناقش 4 تقارير من اللجنة النوعية بالمجلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكذلك مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من السيد النائب أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. وتناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن:

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة والمُقرر انعقادها غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.



أ‌. مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.



ب‌. مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وكذلك تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 28- 1- 2019.

