أخبار مصر | الخليج 365 تنفرد بنشر تفاصيل جلسة نقيب المحامين مع شقيق ضحية "تذكرة الموت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخليج 365 تنفرد بنشر تفاصيل جلسة نقيب المحامين مع شقيق ضحية "تذكرة الموت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال تامر عيد، شقيق ضحية تذكرة الموت، محمد عيد، إنه تلقي مكالمة هاتفية لمقابلة نقيب المحامين، سامح عاشور، لبحث قضية شقيقه واتخاذ اللازم ضد المتهمين.
وأكد "عاشور"، على أنه يقف خلف أسرة الضحية وسوف يكون هناك تحرك سريع من هيئة الدفاع المشكلة من قبل النقابة، حيث سيتم الحكم في القضية خلال 15 يوما.
وتابع "عيد"، خلال حديثة عن تفاصيل الجلسة المنعقدة منذ دقائق، أنه من المقرر أن يتوجه في الصباح الباكر لعمل توكيل يخول للنقابة وهيئة الدفاع التحرك في قضية تذكرة الموت.
وكانت قد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه فى أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية الأقصر وخلال قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفع الأجرة، وفى أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار خلال مسيره، ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.
وأضافت الهيئة فى بيان صحفى: وعليه تم التحفظ على رئيس القطاربمعرفة شرطة السكة الحديد وجارٍ عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار وسفرى القطار لحين انتهاء التحقيق معهما فى النيابة العامة وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين.