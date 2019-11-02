أخبار مصر | الخليج 365 تنفرد بنشر تفاصيل جلسة نقيب المحامين مع شقيق ضحية "تذكرة الموت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخليج 365 تنفرد بنشر تفاصيل جلسة نقيب المحامين مع شقيق ضحية "تذكرة الموت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تامر عيد، شقيق ضحية تذكرة الموت، محمد عيد، إنه تلقي مكالمة هاتفية لمقابلة نقيب المحامين، سامح عاشور، لبحث قضية شقيقه واتخاذ اللازم ضد المتهمين.

وأكد "عاشور"، على أنه يقف خلف أسرة الضحية وسوف يكون هناك تحرك سريع من هيئة الدفاع المشكلة من قبل النقابة، حيث سيتم الحكم في القضية خلال 15 يوما.

Advertisements

وتابع "عيد"، خلال حديثة عن تفاصيل الجلسة المنعقدة منذ دقائق، أنه من المقرر أن يتوجه في الصباح الباكر لعمل توكيل يخول للنقابة وهيئة الدفاع التحرك في قضية تذكرة الموت.