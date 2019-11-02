أخبار مصر | الموسيقات العسكرية المصرية تشارك فى المهرجان الدولى السادس بالصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموسيقات العسكرية المصرية تشارك فى المهرجان الدولى السادس بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل إلى جمهورية الصين الشعبية فريق الموسيقات العسكرية المصرية؛ للمشاركة فى فعاليات المهرجان الدولى السادس للموسيقات العسكرية بمدينة "نانتشانغ" الصينية والذى يشارك فيه الفريق السيمفونى العسكرى المصرى ضمن 10 فرق من مختلف الدول المشاركة بالمهرجان، بالإضافة إلى عدد من الفرق الوطنية والمحلية الصينية والذى يستمر حتى السابع من نوفمبر.

وتأتى مشاركة فريق الموسيقات العسكرية المصرية حرصًا من القيادة العامة للقوات المسلحة على التواجد فى كافة المحافل الدولية التى تساهم فى إثراء روح الفنون والإبداع.