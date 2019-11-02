أخبار مصر | تحرك برلماني حول عدم التزام الحكومة بتعيين ٥٪؜ من ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك برلماني حول عدم التزام الحكومة بتعيين ٥٪؜ من ذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب أحمد علي ابراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، وفقا للمادة ١٩٤ من اللائحة الداخلية بمجلس النواب بخصوص عدم التزام الحكومة بتعيين ٥٪؜ من ذوي الاحتياجات الخاصة بالوظائف الحكومية وايضا القطاع الخاص.

وأكد النائب احمد علي ابراهيم، ان الكثير من الوظائف العامة التي يتم الإعلان عنها لم يتم تطبيق نسبة الخمسة بالمائة منها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واكد علي ان المجلس اصدر القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في إطار اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية لهم بجعل عام ٢٠١٨ عام الأشخاص ذوي الاعاقة ولكن لم يتم تفعيل ذلك.