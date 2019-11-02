أخبار مصر | مغاوري وشفيق يفتتحان اليوم تجديد الاشتراك بالرعاية الصحية للمهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مغاوري وشفيق يفتتحان اليوم تجديد الاشتراك بالرعاية الصحية للمهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح المهندس محمود مغاوري، أمين عام نقابة المهندسين، والمهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة، والمهندس سمير ابوالفتوح مقرر لجنة الرعاية الصحية، اليوم السبت، تجديد الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم لعام 2020 والذي يستمر إلى الأربعاء 29 يناير القادم.

وتفقدا سير العمل بمقر الخدمات النقابية والاطمئنان على سرعة إنهاء الإجراءات والاستماع لمقترحات بعض المهندسين الحاضرين.

جدير بالذكر أن مشروع الرعاية الصحية لعام 2020 سيشهد زيادة المساهمة في خدمات الأسنان من 300 جنيه إلى 400 جنيه للعضو والزوجة والأبناء، أما الوالدين من 250 جنيها إلى 300 جنيه، على أن تزيد المساهمة للأسرة كاملة من 700 جنيه إلى 800 جنيه.

ويخدم مشروع الرعاية الصحية مايقرب من 450000 مستفيد من المهندسين وذويهم.