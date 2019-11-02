أخبار مصر | نقيب المحامين يستقبل "منيب" بعد قبول معارضته في إهانة القضاء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين يستقبل "منيب" بعد قبول معارضته في إهانة القضاء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم السبت، في مكتبه، محمد منيب المحامي بالنقض، وعضو مجلس النقابة الأسبق.

ورحب نقيب المحامين بـ “منيب”، مجددا تهنئته له على خروجه من محبسه عقب الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، الخميس الماضي، بقبول المعارضة المقدمة على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات وآخرين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء.

من جهته، شكر ‘منيب”، نقيب المحامين على موقفه الداعم له طيلة فترة أزمته، وحضوره لجلسات القضية، وترأسه لهيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بها.

حضر اللقاء، يحيى التوني أمين صندوق النقابة، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وماجد حنا، وأسامة سلمان، وصالحين المهدي، وكمال مهنى، ومصطفى البنان، وعبد المجيد هارون، وإسماعيل طه، أعضاء مجلس النقابة العامة.