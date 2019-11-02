أخبار مصر | تحرك برلماني حول انتشار الدراجات النارية غير المرخصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك برلماني حول انتشار الدراجات النارية غير المرخصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال زين الدين، إن الأرقام الرسمية تقول إن 2.6 مليون موتوسيكل هى فقط المرخص لها، حسب إحصائية الجهاز المركزي للإحصاء والمحاسبات لعام 2016، وهي نسبة تفاقمت بشكل كبير رغم أن الدولة حاولت خلال عام 2014 وقف استيراد الموتوسيكلات، وعلى الرغم من ذلك فهناك نصف مليون دراجة تدخل البلاد سنويًّا عبر التهريب.
وأكد النائب أن سبب انتشارها فى شوارع مصر هو سهولة منح تراخيص حيازتها على عكس تراخيص السيارات، موضحا أننا أصبحنا نرى أطفالًا تقودها بطرق متهورة وغير محسوبة مما يشكل خطرًا عليهم وعلى المواطنين، مُطالبًا بالرقابة على الدراجات النارية، خاصة في ظل الأزمات والمشاكل التي يسببها مستقلو تلك الدراجات، وتشديد إجراءات منح التراخيص لتملك هذه الدراجات، بالإضافة إلى تكثيف حملات التفتيش من قبل إدارات المرور، وكذلك من قبل الكمائن المنتشرة بين المحافظات لمواجهة وجود مثل هذه الدراجات وتغليظ العقوبة على من يثبت قيادتها دون ترخيص.