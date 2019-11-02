أخبار مصر | تحرك برلماني حول انتشار الدراجات النارية غير المرخصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك برلماني حول انتشار الدراجات النارية غير المرخصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير النقل والمواصلات المهندس كامل الوزير، حول انتشار الدراجات النارية غير المرخصة بشوارع العاصمة وفى القرى والمراكز بالمحافظات، والتي بسببها تضاعفت جرائم القتل والسرقة وخطف الحقائب والسلاسل الذهبية من السيدات والتحرش بهن.

وقال زين الدين، إن الأرقام الرسمية تقول إن 2.6 مليون موتوسيكل هى فقط المرخص لها، حسب إحصائية الجهاز المركزي للإحصاء والمحاسبات لعام 2016، وهي نسبة تفاقمت بشكل كبير رغم أن الدولة حاولت خلال عام 2014 وقف استيراد الموتوسيكلات، وعلى الرغم من ذلك فهناك نصف مليون دراجة تدخل البلاد سنويًّا عبر التهريب.