أخبار مصر | طلب إحاطة حول توسعات شركة السماد بمنطقة أبو زعبل بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول توسعات شركة السماد بمنطقة أبو زعبل بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب حسن عمر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجهًا لوزير البيئة ووزير النقل، بشأن التوسعات في شركة السماد بمنطقة أبو زعبل في القليوبية.

وقال عمر في نص طلب الإحاطة الذي تقدم به، إن وزارة النقل وافقت على بيع مساحة من أملاك السكة الحديدية بمنطقة أبو زعبل لصالح شركة السماد مما يهدد حياة المواطنين لاقتراب الشركة من الحيز العمراني، مُحذرًا من تداعيات التوسعات لشركة السماد واقترابها من الكتل السكانية، والتي قد تؤثر على صحة المواطنين نتيجة الانبعاثات والتلوث الناتج عن المصنع.

وطالب النائب حسن عمر، عضو مجلس النواب، بأن توضح وزيرة البيئة إجراءاتها لحماية سكان أبو زعبل من التلوث الصادر من مصنع السماد، وكذا على وزارة النقل أن توضح وتكشف عن عقود البيع لشركة السماد وكيف تمت الصفقة الأخيرة لبيع أملاك السكك الحديدية إلى شركة السماد.