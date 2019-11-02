أخبار مصر | توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين صندوق تطوير التعليم وجامعة القاهرة التكنولوجية

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا من الدكتور محمود محمد نعمة الله رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بشأن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين صندوق تطوير التعليم وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، من أجل تنمية المجتمع وإعداد خريجين فنيين وتكنولوجيين لديهم مهارات عالية تتماشى مع المعايير القومية والدولية، وقام د. محمود نعمة الله رئيس الجامعة بتوقيع البروتوكول مع د. أحمد الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم.

وأشار التقرير إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين صندوق تطوير التعليم وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بهدف الاستفادة من الإمكانيات المادية (ورش ومعامل) والبشرية بمجمع التعليم المتكامل بالأميرية التابع لصندوق تطوير التعليم لاستكمال تنفيذ الجزء العملي لبعض المقررات الدراسية لطلاب جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

وأوضح التقرير أن البروتوكول سيعمل على مساهمة صندوق تطوير التعليم في تقديم الخدمات التعليمية والإرشادية لطلاب جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، للمراحل التعليمية المختلفة، كما سيقوم بتوفير الكوادر البشرية المدربة والإدارية اللازمة، بجانب إتاحة المعدات والورش والمعامل لطلاب الجامعة.