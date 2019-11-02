شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قوائم في انتخابات «نادي القضاة».. وإعلان الأسماء النهائية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن اللجنة المُشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، الأحد، أسماء المرشحين النهائية فى الانتخابات، وأكدت اللجنة عدم تلقيها أى طلبات للطعون، وحدّدت 5 نوفمبر الجارى لفتح باب التنازلات لمدة 15 يومًا، على أن تكون التنازلات شخصية أو بتوكيل رسمى خاص، وبلغ عدد المرشحين على منصب رئيس النادى 5 مرشحين و79 آخرين على باقى المقاعد.

وتبدأ قائمة المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس النادى المنتهية ولايته،، المرشح على منصب رئيس النادى، جدول زيارات هذا الأسبوع، لأبنية المحاكم ومقار النيابات، لعرض البرنامج الانتخابى، والذى يركز على تطوير منظومة العدالة القضائية.

وأعلنت قائمة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمرشح على مقعد رئاسة النادى، إضافة عناصر جديدة للبرنامج الانتخابى، ومنها: «تطوير منظومة العدالة بما تشمله من قوانين وأفراد وأبنية والمساواة الكاملة فى كل المزايا الممنوحة لجميع القضاة بكافة المحاكم والمساواة بين كافة الهيئات القضائية الأخرى، وكذلك المعاشات.

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وبدأت قائمة «خادمى القضاة»، التى يترأسها المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، رئيس نادى قضاة المحلة الكبرى، المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة النادى، جولاتها الانتخابية، أمس، بزيارة محكمة المحلة الكبرى الابتدائية، وقال إن برنامجه يهدف لتوحيد القضاة، وأن يكونوا صفًا واحدًا، ويرفض وجود تيارات أو أحزاب داخل القضاء، مشيرًا إلى أن اسم قائمته يحرص على تطبيقه لأن «خدمة القضاة شرف لا يناله سوى المخلصين».

وانضم للقائمة المستشار جمال القيسونى، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، والذى يخوض الانتخابات على مقعد المتقاعدين، والمستشار علاء العش، الرئيس بمحكمة شمال القاهرة، والذى يخوض الانتخابات على مقعد المستشارين، بعد استبعاده من قائمة المستشار «عبدالكريم»، فضلاً عن المستشار حسين مسيرة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمرشح على مقعد المستشارين.

وأعلنت قائمة «الوسط» برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس الدائرة التجارية بمحكمة استئناف الإسكندرية، أستاذ القانون الإدارى والدستورى، والمرشح على منصب رئيس النادى، اكتمال مرشحيها الـ16 مستشارًا، ورئيس محكمة، ورئيس نيابة، وقاض، ووكيل نيابة.

فيما يواصل المستشار شادى طارق شلبى، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمرشح على الرئاسة، وهو أصغر مرشح لهذا المنصب، جولاته الانتخابية.