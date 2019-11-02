شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فعاليات التدريب المصري - الإماراتي «صقور الليل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت عناصر من القوات المسلحة المصرية والإماراتية التدريب المشترك «صقور الليل» على مدار الشهر الماضي في ميادين التدريب القتالي المصرية، وبمشاركة عناصر القوات الخاصة المصرية والإماراتية من أجهزة الاستطلاع.

اشتمل التدريب على معاونة أعمال القوات الرئيسية، خلال المراحل المختلفة، لإدارة العمليات باستغلال طبيعة الأرض وأعمال الإخفاء والتمويه والمفاجأة للقوات المُعادية، وتنظيم الكمائن مع تنفيذ الإبرار للقوات والإسقاط الجوي للعناصر التي تنفذ أعمال الاستطلاع، وكذلك التدريب على التعايش في ظل الظروف الطارئة، وطوابير السير بالمركبات وعلى الأقدام عبر مختلف أنواع الأراضي، مع تنفيذ مشروع تكتيكي بجنود أظهر المستوى المتميز للعناصر المشتركة ومدى التعاون والدمج وصولًا لأعلى درجات الاحتراف في العمل المشترك.

وجاء التدريب «صقور الليل» استمرارًا لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية والإماراتية، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات مع الدول المختلفة، لتنمية مهارات القادة والضباط والحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الدول الشقيقة والصديقة.