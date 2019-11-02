شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: مبادرة توعوية لمواجهة الأفكار الهدامة والمتطرفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، الإعداد لإطلاق «مبادرة توعوية شاملة لتوضيح الحقائق ومواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة والهدامة التي تروج لها الجماعات الدينية المتطرفة، ونشر الفكر الوسطى وترسيخ المفاهيم والتعاليم الدينية الصحيحة والسمحة، وتنمية روح المواطنة والولاء والانتماء للوطن»، بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، السبت: «ستتم بلورة الأفكار المستهدف نشرها في صورة رسائل واضحة ومحددة ومبنية على المعلومات والبيانات الدقيقة والصحيحة ليتم نشرها بين كل فئات المجتمع في القرى والمدن، للوصول لأكبر قطاع من المجتمع، بجانب وضع معايير وضوابط محددة لاختيار القائمين على نشر التوعية من أئمة المساجد والمعلمين والكوادر الجامعية والشباب المثقف الواعي، والمثقفين أصحاب الفكر المستنير من أبناء المحافظة وغيرهم».

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أضاف: «سيتم تنفيذ العديد من الفعاليات لتحقيق أهداف المبادرة، مثل الندوات واللقاءات المفتوحة والجماهيرية بمراكز الشباب، بجانب تنظيم مؤتمرات حاشدة بالقاعات الشهيرة بالمدن الرئيسية، مع تكثيف اللقاءات والدروس الدعوية بالمساجد الكبيرة والصغيرة بالقرى والمدن، وتضمين خطب الجمعة تلك الرسائل التوعوية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، فضلا عن التكامل مع الفعاليات التي ستنفذها جامعة بني سويف في إطار خطة الجامعة للأنشطة الطلابية».

وأكد المحافظ أهمية دور الإعلام الوطني في نشر الحقائق ومواجهة الأكاذيب والشائعات وتنمية الحس الوطني لدى المواطنين، والحث على الانخراط في العمل والاجتهاد لبناء الوطن وتحقيق تقدمه وازدهاره، والعمل على نشر التوعية بالجهود الكبيرة المبذولة والمشروعات التنموية والخدمية العملاقة والنوعية المنفذة والتي يجري إنجازها وسط التحديات التي تواجهها الدولة من الداخل والخارج، لاسيما أن الدولة في الوقت الحالي تخوض معركة ضد الإرهاب لاقتلاع جذوره، علاوة على مواجهة المؤامرات التي تحاك بالوطن من الخارج، نظرا لأهمية مصر إقليميا ودوليا على كافة الأصعدة.

ونوه المحافظ بأن المحافظة «كانت سباقة في مجال التوعية، حيث تم تنظيم أول ملتقى فكري في مايو الماضي، شهد مشاركة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وحضر الملتقى عدد كبير من المواطنين، وفي حضور واسع من قيادات الأوقاف والأزهر الشريف وأئمة المساجد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وأعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الملتقى أكد أهمية الاهتمام بالتفكير العقلي، حيث ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تدعو للتفكر والتدبر، وأن الإسلام أعطى مكانة كبيرة للعقل والعلم، إذ إن العقل آلة التفكير والعلم ثمرته، وأيضًا دعا الإسلام لكل الأخلاق والقيم الحميدة، مثل: حب الوطن والتكافل الاجتماعي وإتقان العمل والتسامح والإخلاص والصدق، ومواجهة التطرف والإرهاب، بجانب التوعية بحجم المشروعات التنموية المنفذة».