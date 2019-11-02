شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات «القابضة للكهرباء» يتفقدون مشروعات شركة مصر العليا بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد دكتور خالد الدستاوى، العضو المتفرغ لشركات توزيع الكهرباء، وعدد من قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر، مقر شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بمحافظة أسوان، للوقوف على أعمال الشركة.

كان في استقبالهم المهندس سامى عرفة أبووردة، رئيس الشركة، حيث قاموا بتفقد الأعمال التي تتم من إصلاح وتأهيل المهمات المرفوعة من الشبكة بورش الشركة المركزية، كما توجهوا لتفقد مركز تدريب الشركة للوقوف على أعمال التطوير التي تمت خلال الفترة السابقة، ثم تم المرور على مركز تحكم العدادات مسبقة الشحن وقام الدستاوى باختبار المنظومة.