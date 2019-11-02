شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء منزل من 5 طوابق بشبين القناطر بعد تصدعه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أخلى مجلس مدينة شبين القناطر منزلا مكونا من 5 أدوار بقرية الأحراز التابعة للمدينة، بعد تصدعه ووجود تشققات به، إلى جانب إخلاء منزل مجاور وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر.
تلقي غريب أحمد رئيس مجلس مدينة القناطر، بلاغاً من رئيس الوحدة المحلية بالأحراز بوجود منزل متصدع وبه تشققات، فانتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية للمعاينة، حيث وقع سكان المنزل على تعهد باخلائه، كما تم إخلاء المنزل المجاوره له حرصاً على حياة السكان.
وأشار رئيس المدينة إلى أن تم استدعاء الإدارة الهندسية لفحص المبني وإعداد تقرير بالإجراءات المتخذة سواء بالهدم والترميم.
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