شكرا لقرائتكم خبر عن «عاشور» للمحامين الجدد: المحاماة رسالة للدفاع عن الوطن والمواطن والقيم النبيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، اعتزاز النقابة بشباب المهنة، والأجيال المتتالية التي تنضم لصفوف رسالة المحاماة، التي في حاجة لمن يحملها، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على مظهر لائق للمحامين، لا يقل عن أقارنه في منظومة العدالة.

وقال «عاشور» لشباب المحامين خلال جلسة حلف اليمين القانونية الشهرية، إن المحاماة ليست وظيفة أو حرفة أو مهنة إنما هي رسالة للدفاع عن الحق، والعدالة، وحقوق الوطن والمواطن، وكافة القيم النبيلة في المجتمع.

وأضاف نقيب المحامين أن رسالة المحاماة حملها أسلاف عظام بذلوا جهدهم لنشر تلك الرسالة، ويجب أن تكون الأجيال القادمة على قدر تلك المسؤولية التي نحملها، وأن ملامح تلك المسؤولية عديدة وستدرس لهم خلال معهد المحاماة.

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وتابع: «ليس متصورا أن يكون المدافع عن حقوق الأفراد لا يحمل القيمة الموضوعية، من خلال الدراسات الأكاديمية، والقراءة والاطلاع على كافة فروع القانون، وحضور الجلسات والتعلم من مرافعات أساتذته، فالمعرفة ليست قاصرة على القراءة القانونية فقط، فالمحامي المتميز عليه الاطلاع على ثقافات متنوعة والقراءة في كافة مناحي المعرفة لاكتساب مهارات تميزه عن أقرانه».

وشدد «عاشور» على أن مظهر المحامي يجب ألا يقل عن مظهر أقرانه في منظومة العدالة، كالقضاة ووكلاء النيابة، وأن من يتصور أنه أقل من القضاة ووكلاء النيابة فليغادر المحاماة، فالندية من حيث الشكل والمضمون لصالح العدالة».

وأشار إلى ضرورة التزام المحامين بارتداء البدلة الكاملة، بينما تلتزم المحاميات بارتداء الزي المحتشم المتعارف عليه في المجتمع المصري، والابتعاد عن ارتداء الملابس الشفافة أو الكاشفة لأي جزء من الجسد، ليحميها ويعصمها من أي اعتداء بصري أو ذهني قد تتعرض له، وأنه إذا غاب المظهر ساء المضمون.

واختتم حديثه قائلا: «يجب الالتزام بقيم الاحترام والأمانة والشرف مع كافة الزملاء والخصوم، فتلك قيم كلية غير قابلة للتجزئة، وأتمنى أن أراكم في المحاكم وكافة أروقة المحاماة لتضيفوا إليها».

حضر الجلسة، يحيى التوني أمين صندوق النقابة، وأبوبكر ضوه الأمين العام المساعد، وعبدالمجيد هارون، وأسامة سلمان، ومحمد الكسار، ومصطفى البنان، وممدوح عبدالعال، وكمال مهنى، أعضاء مجلس النقابة العامة، وهشام زين نقيب فرعية شمال القاهرة.