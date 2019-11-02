شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية السيسى ..انطلاق الأسبوع العربي للتنمية المستدامة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جامعة الدول العربية النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة التخطيط في مصر، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت الدكتورة ندى العجيزى مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولى بجامعة الدول العربية، إن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يعد أكبر منصة إقليمية عربية تتناول تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، ويهدف الأسبوع العربي إلى بحث سبل دعم هذه الأهداف من خلال حضور ومشاركة أكثر من 1500 من كبار المسؤولين ومتخذي القرار المعنيين بملفات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة العربية.

وأضافت في تصريحات صحفية أن النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت شعار (شراكة متكاملة لمستقبل مستدام)، وسيتم خلالها التركيز على ثلاثة محاور رئيسية هي التكامل بين شركاء التنمية، والتحول إلى حياة أفضل، وآفاق جديدة لعالم متغير، وذلك في إطار أكثر من 40 جلسة حوارية، كما سيصاحب الأسبوع العربي للتنمية المستدامة معرض لأهم المنتجات والابتكارات في المنطقة العربية المتعلقة بالتنمية المستدامة.