شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية الأزهرية» تشهد انطلاق برنامج «لم الشمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الشيخ نشأت الصاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، انطلاق ندوات برنامج التوعية الأسرية، تحت عنوان «لم الشمل»، اليوم، السبت، بالمكتبة المركزية للمنطقة.

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وأكد نشأت الصاوي، خلال كلمته على أن الهدف من الندوات الاستفادة منها ونقل أثرها إلى الزملاء، والأهل في المنزل، ليستفيدوا منها، وأن نقل العلم من الصدقات الجارية للإنسان.

وتناقش الدكتور عصام القاضي مع الطلاب حول حقوق الأبناء على الوالدين، وحقوق الوالدين على الأبناء، ودور كلٍ منهم في الأسرة، وأكد الدكتور فايز نصر الدين، على الطلاب أنهم دعاة في بيوتهم وشوارعهم لأنهم يتعلمون العلوم الدينية التي لا يتعلمها غيرهم من غير الأزهريين، فهم علماء المستقبل.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عصام القاضي، مدير عام إدارة الجودة بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور فايز نصر الدين، مدير عام إدارة الكمبيوتر التعليمي قطاع المعاهد الأزهرية، وأمين عزام، مدير المكتبات، وناصر إسماعيل، مدير رعاية الطلاب بالمنطقة، وتحت إشراف رانيا منسي، مسؤول وحدة لم الشمل بالإسكندرية، وبحضور عدد من الطلاب والمعلمين وشيوخ المعاهد.