شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تُطلق أول صندوق خيري لتمويل أنشطة الأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقام بعد غد، الاثنين، احتفالية لإطلاق صندوق (عطاء) أول صندوق خيرى تخصص أمواله لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يكون طرح وثائق عطاء عن طريق الاكتتاب العام يوم ٥ نوفمبر الجارى.

وسيتم فتح باب الاكتتاب في وثائق الصندوق اعتبارا من ٥ نوفمبر لمدة لا تقل عن ١٠ أيام ولا تجاوز الشهرين لتنتهي في ٤ يناير ٢٠٢٠، ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد مرور ٥ أيام من تاريخ فتح باب الاكتتاب في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة.

وستقوم شركة أزيموت مصر بإدارة استثمارات الصندوق علما بأنه سيتم الاكتتاب في الوثائق من خلال بنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس وفروعه المنتشرة داخل مصر وخارجها، بقيمة اسمية للوثيقة ١٠ جنيه مصري، وتسدد قيمة الوثيقة المكتتب فيها نقدا بنسبة ١٠٠٪ عند الاكتتاب، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب بوثيقة واحدة فيما لا يوجد حد أقصى للاكتتاب في وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق، علما بان الاكتتاب في الصندوق يمثل تنازلا عن عائد الاستثمار لدعم ذوي الإعاقة.