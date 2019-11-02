منظمة (خريجي الأزهر) تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا في مالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا في منطقة (إنديليمان) شمالي مالي أمس الجمعة؛ ما أسفر عن مقتل 54 جنديا، وإصابة آخرين.

وأوضحت المنظمة - في بيان اليوم السبت - أن شريعة الإسلام جعلت جزاء المعتدين على الأنفس، جهنم وبئس المصير، مشيرة إلى أن هذه التنظيمات الإرهابية بعيدة تماما عن الإسلام في إجماله وتفصيله، ولا ترعى حرمة لمؤمن.

وأكدت أن رجال الجيش والشرطة يقومون بمهمة جليلة عظمها الله تعالى ورسوله، مشددة على أنه من اعتدى عليهم فهو ساع في دمار البلاد، وخراب المجتمعات، مشيرة إلى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن ولا انتماء، وأنه غرس شيطاني لا بد من اقتلاعه من جذوره.

وتقدمت المنظمة بخالص العزاء لأهالي الضحايا، سائلة الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.​